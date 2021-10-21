Обвиняемую в убийстве 9-летней девочки в Вологде взяли под стражу

В Вологде суд арестовал 40-летнюю Ульяну Ланскую, обвиняемую в убийстве 9-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Решение принято по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 18 декабря. Ланская и ее адвокат не возражали против ареста. Суд принял во внимание данные о личности фигурантки дела, тяжесть и обстоятельства преступления и то, что она может скрыться.

Слушания проходили в закрытом режиме.

В 2018 году Ланскую по решению мирового суда оштрафовали на пять тысяч рублей за нанесение побоев матери.

На допросе она призналась в преступлении, заявив, что убила ребенка «на почве возникших неприязненных отношений». Ей назначено проведение судебной психиатрической экспертизы для установления степени вменяемости на момент совершения убийства.

16 октября женщина встретила на улице незнакомую девочку, заманила к себе в квартиру и там жестоко убила. Обвиняемую задержали в Карелии и доставили в Вологду.

Во время поиска убийцы в Следственном комитете (СК) возбудили сразу два уголовных дела — по факту халатности сотрудников органов системы профилактики и по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности») против матери девочки, которая не уделяла внимания ребенку. Женщина сообщила о пропаже дочери лишь на следующий день.