Обвиняемую в убийстве девятилетней девочки в Вологде показали на видео из суда

Суд показал видео со слушаний об аресте обвиняемой в убийстве 9-летней девочки в Вологде

В Вологде суд рассматривает ходатайство следствия об аресте обвиняемой в убийстве девятилетней девочки. Видео из зала суда показало РИА Новости.

На кадрах видно, как конвой заводит арестантку в наручниках в клетку в зале суда.

Женщине предъявлено обвинение по статье «убийство малолетнего». На допросе она призналась в преступлении, заявив, что убила ребенка «на почве возникших неприязненных отношений». Ей назначено проведение судебной психиатрической экспертизы для установления степени вменяемости на момент совершения убийства.

16 октября женщина встретила на улице незнакомую девочку, заманила к себе в квартиру и там жестоко убила. Обвиняемую задержали в Карелии и доставили в Вологду.

Во время поиска убийцы в Следственном комитете (СК) возбудили сразу два уголовных дела — по факту халатности сотрудников органов системы профилактики и по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности») против матери девочки, которая не уделяла внимания ребенку. Женщина сообщила о пропаже дочери лишь на следующий день.