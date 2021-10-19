Раскрыты подробности расследования дела об убийстве девочки в Вологде

СКР: в Вологде подозреваемая заманила сладостями 9-летнюю девочку в квартиру и там убила

Следственный комитет России (СКР) раскрыл подробности расследования уголовного дела об убийстве девятилетней жительницы Вологды; подозреваемая заманила ее сладостями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Установить женщину 1981 года рождения, которая причастна к преступлению, удалось по камерам видеонаблюдения, заснявшим ее с девочками 16 октября у магазина. Подозреваемая сумела расположить к себе детей и заманить в свою квартиру сладостями, которые она купила по дороге.

Позже одну из девочек женщина отпустила, а вторую — девятилетнюю — убила, после чего скрылась с места преступления.

Тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером 18 октября во время обыска в квартире подозреваемой. Ее удалось задержать. В настоящее время женщину доставляют к следователю на допрос.

СКР также возбудил два уголовных дела: по факту халатности сотрудников органов системы профилактики и по факту оставления в опасности против матери погибшей девочки, которая не уделяла внимания ребенку.

Подозреваемую нашли в психиатрической больнице города Беломорска в Карелии. Она уехала из Вологды на поезде после убийства ребенка, в дороге ее психическое состояние обострилось, ей вызвали скорую. Медики доставили женщину в больницу, где впоследствии ее нашли полицейские. Отмечается, что задержанная находится в тяжелом состоянии.