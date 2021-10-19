Соседи рассказали о странностях подозреваемой в убийстве девятилетней россиянки

Соседи подозреваемой в убийстве девочки в Вологде: она часто вела себя странно

Жильцы дома в Вологде, где обнаружили мертвой девятилетнюю девочку, рассказали, что подозреваемая в убийстве ребенка россиянка часто вела себя странно: кричала и подходила к чужим детям. Другие же, напротив, считают, что она ни в чем не виновата. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Один из соседей отметил, что часто видел подозреваемую кричащей. Другой мужчина уверен, что соседка не причастна к убийству девятилетней девочки.

«Она очень тряслась за своего ребенка», — пояснил жилец дома.

Еще один сосед вспомнил, что его дочь побаивалась женщину и старалась не общаться с ней, встретившись на улице.

Ранее сообщалось, что задержанная по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Вологде находится в психиатрической больнице города Беломорска в Карелии. 40-летняя женщина сбежала из региона на поезде. В дороге ее психическое состояние обострилось, ей вызвали «скорую». Медики доставили подозреваемую в больницу, где впоследствии ее нашли полицейские. Отмечается, что задержанная находится в тяжелом состоянии.

18 октября пропавшую девятилетнюю девочку нашли мертвой. В тот же день следователи установили подозреваемую в убийстве. Женщина 1981 года рождения встретила ребенка на улице 16 октября, познакомилась с девочкой и привела в свою квартиру, где убила ее, а затем скрылась с места преступления.