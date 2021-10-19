Стали известны подробности о подозреваемой в убийстве девочки в Вологде

Подозреваемую в убийстве девятилетней девочки в Волгограде нашли в психбольнице в Карелии

Задержанная по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Вологде находится в психиатрической больнице города Беломорска в Карелии. Подробности «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, 40-летняя женщина после убийства сбежала из региона на поезде. В дороге ее психическое состояние обострилось, ей вызвали скорую. Медики доставили подозреваемую в больницу, где впоследствии ее нашли полицейские. Отмечается, что задержанная находится в тяжелом состоянии.

Также стало известно, что решается вопрос об отправке россиянки в Вологду.

18 октября сообщалось, что пропавшую девятилетнюю девочку нашли мертвой. Школьница ушла из дома 16 октября, однако искать ее начали лишь с полудня 17 октября. Более суток мать думала, что ребенок находится у бабушки. Отмечалось, что семья состоит на учете как неблагополучная, мать одна занималась воспитанием двоих детей — мальчика 2007 года рождения и девочки 2012 года рождения.

В тот же день следователи установили подозреваемую в убийстве. Женщина 1981 года рождения встретила ребенка на улице 16 октября, познакомилась с девочкой и привела в свою квартиру, где убила ее, а затем скрылась с места преступления. Возбуждено уголовное дело.