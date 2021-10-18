Пропавшую в Вологде девятилетнюю девочку нашли мертвой

Девятилетняя девочка, которая пропала в Вологде 16 октября, найдена мертвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Вологодской области.

«Найдена. Погибла», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники областного управления следственного комитета возбудили уголовное дело по по статье «Убийство».

Известно, что школьница ушла из дома в субботу, однако искать ее начали с полудня 17 октября. Более суток мать девочки думала, что ребенок находится у бабушки. По информации ТАСС, семья состоит на учете как неблагополучная, женщина одна воспитывает двоих детей — мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения.

Ранее в Екатеринбурге мать высадила своего восьмилетнего сына из машины и заставила его идти шесть километров пешком вдоль дороги. Женщина объяснила ему, как добраться домой, и уехала. По словам ребенка, мать часто бьет их с братом, поэтому ему показалось, что дойти до дома одному будет лучше, чем ехать с ней в одной машине. За мальчиком позднее приехал его отец.