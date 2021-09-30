В российском городе бесследно пропал семилетний мальчик

В Липецке ищут семилетнего мальчика, который не вернулся домой после школы

В Липецке волонтеры и более 30 сотрудников полиции ищут семилетнего мальчика, который не вернулся домой после школы. Об этом сообщила представитель пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова, ее слова передает ТАСС.

«Разыскивается учащийся первого класса МОУ СОШ №14 города Липецка 2014 года рождения, который 30 сентября 2021 года в 11:00 мск ушел из школы и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — сообщила Снежкова.

Пропавший ребенок был одет в черную куртку с оранжевым капюшоном, шапку со смайликом оранжевого цвета и темно-синие школьные брюки. С собой у него был темный рюкзак и мешок со сменной обувью черного цвета.

Ранее в другом российском городе — Екатеринбурге — пропала 14-летняя школьница. Девочку безрезультатно ищут уже несколько дней.