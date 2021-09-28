Родственница погибшего на Урале солдата назвала возможную причину его пропажи

Тетя погибшего на Урале солдата: он мог потеряться, потому что не жил в тайге

Солдат, который пропал во время службы в Свердловской области, а после был найден мертвым, не пытался «откосить» от военной службы. Об этом заявила тетя россиянина, сообщает телеканал «360».

Она добавила, что все братья молодого человека служили в армии. По словам россиянки, солдат мог потеряться, потому что не был знаком с местностью.

«Если человек, допустим, никогда не жил возле лесов. Никогда не ходил ни на охоту, ни на рыбалку. Человек не был в лесу. У них там, где он проживал, роща березовая, а здесь, как я понимаю, тайга», — назвала родственница погибшего возможную причину произошедшего.

О пропаже солдата-срочника на Урале стало известно утром во вторник, 28 сентября. Россиянин был призван из Тюмени и два месяца служил в ракетных войсках стратегического назначения.

Позже «Ленте.ру» сообщили в администрации региона, что россиянин был найден мертвым. В Центральном военном округе заявили, что он пытался залезть на опору ЛЭП и получил удар током.