Пропавший в Свердловской области солдат погиб от удара током

Найденный мертвым пропавший в Свердловской области солдат-срочник погиб от удара током

Солдат-срочник, обнаруженный в результате поисков мертвым, погиб от поражения электрическим током. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Центральном военном округе.

По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая. Его тело было обнаружено под опорой ЛЭП.

Пропавший солдат Иван Катлинских 2001 года рождения был призван из Тюмени. Он два месяца служил в ракетных войсках стратегического назначения — в Тагильском ракетном соединении.

Пропажу срочника обнаружили утром 28 сентября. Позже был найден автомат Калашникова.