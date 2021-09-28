В Центральном военном округе рассказали о поисках пропавшего срочника

ЦВО: разыскиваемый в Свердловской области срочник заблудился в лесу во время учений

В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) подтвердили, что пропавший в Свердловской области срочник не совершал побег, а заблудился во время учений. Об этом сообщает РИА Новости.

Там отметили, что, по предварительным данным, 20-летний военнослужащий был на учениях в лесу рядом с воинской частью и потерялся, отклонившись от маршрута патрулирования.

Его поисками занимается командование Екатеринбургского гарнизона и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в лесу нашли автомат Калашникова, принадлежавший потерявшемуся солдату. Там же были обнаружены и его личные вещи.

