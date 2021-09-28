Раскрыты детали побега вооруженного солдата в Свердловской области

Автомат Калашникова, с которым сбежал солдат-срочник из воинской части в Свердловской области, найден участниками поисковой операции. Об этом E1.RU сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, военнослужащий не представляет опасности. Его личные вещи и оружие найдены. Солдата ищут в лесу рядом с воинской частью, уточнили в пресс-службе Центрального военного округа. Руководит операцией командование Екатеринбургского гарнизона, в поисках задействованы полицейские.

20-летний пропавший солдат мог заблудиться, отклонившись от маршрута патрулирования, сообщают «Известия.

Ранее 28 сентября сообщалось, что в Свердловской области солдат-срочник с оружием сбежал из воинского ракетного соединения. Он проходил службу в поселке Свободный, который находится в 28 километрах от Нижнего Тагила. Отсутствие солдата обнаружили утром. При себе у беглеца был автомат АКС-74У и штык-нож.