Вооруженный солдат-срочник сбежал из ракетного соединения в Свердловской области

В Свердловской области солдат-срочник с оружием сбежал из воинского ракетного соединения. Об этом во вторник, 28 сентября, источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру».

«Срочник сбежал из поселка Свободный, который находится в 28 километрах от Нижнего Тагила. Отсутствие солдата обнаружили утром. При себе у беглеца автомат АКС-74У и штык-нож», — сказал источник.

18 августа 2020 года сообщалось, что солдат-срочник Александр Татаренко сбежал из военной части в Уссурийске после вымогательств и избиений сослуживцами и пропал. Его нашли живым спустя два месяца.