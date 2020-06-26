Россиянка рассказала о вернувшемся из армии изуродованном сыне в гробу

Россиянка Ирина Самедова рассказала о вернувшемся из армии сыне в гробу, чье тело было сильно травмировано и не хватало некоторых частей. Об этом она написала в Instagram и в петиции с просьбой наказать виновных в гибели сына.

По словам Самедовой, она была опекуном Дмитрия Вебера. 25 октября 2019 года его призвали на военную службу, которую он проходил в воинской части 91704 в городе Клинцы Брянской области. 15 марта 2020-го он прибыл в военную часть 52162 в Воронеже для подготовки и участия в параде, посвященном Дню Победы.

2 апреля Ирине сообщили, что Дмитрий сбежал из части: после ужина роту выстроили, а его среди военнослужащих не оказалось. Якобы он с голым торсом, в шлепанцах, пошел выкидывать мусор и не вернулся, в части был организован его поиск. 6 апреля ее оповестили, что сына нашли повешенным. 9 апреля его тело доставили домой в цинковом гробу.

«Когда я вскрыла гроб, от ужаса долго не могла прийти в себя. Тело моего сына была изрезано, на левой и правой руках не хватало частей. Ссадины, кровоподтеки, многочисленные травмы головы, отсутствие гортани, поврежден пах», — пишет Ирина.

Ей сообщили, что Дмитрий совершил суицид из-за неразделенной любви. Она увезла его тело на повторное вскрытие, по результатам которого эксперт сообщила, что раны нанесены заточкой в разное время от одного дня до семи. В крови и моче не обнаружены следы алкоголя и наркотических средств.

При этом из материалов дела следует, что в воинской части 91704 Дмитрию провели тест на наркотики, который дал положительный результат, после чего он самовольно покинул часть.

Ирина недоумевает, почему военные рассказали ей одну версию побега, а в материалах дела содержатся совершенно иные сведения. Кроме того, много вопросов возникает относительно травм на теле Дмитрия. На нем следы от многочисленных порезов колючей проволокой.

«Тело все изрезано, характерные следу порезов по направлению поднятых рук, закрывал лицо, губы искусаны, гортань и часть кожи на шее не присутствовали, борозды не было видно, на шее ожог от окурка, отбитый пах, на левой ноге голени порез, где не хватает вены», — описывает Ирина.

Следователь признался ей, что Дмитрия на самом деле убили и ему даже известны убийцы — двое контрактников. Но при этом он оговорился, что армия своих не выдает, поэтому Ирина не сможет найти доказательств этого убийства.

«Дима окончил 9 классов, поступил в Красноярск в техникум, окончил, получил диплом и пошел в армию отдавать свой долг с категорией "А" здоровья. В Клинцах он пробыл 5 месяцев, без нареканий, командир звонил, благодарил за воспитание сына.

Я прошу помогите наказать этих нелюдей, неужели отдав здорового ребенка отдать долг Родине и получив изуродованный груз 200 и пару бумажек со лжесвидетельствованием сослуживцев, этим мразям ничего не будет. Я прошу наказать, тех, кто совершил лишение жизни моего сына, и тех, кто причастен к его смерти», — призывает мать погибшего.

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