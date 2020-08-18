Российский солдат-срочник сбежал из воинской части после вымогательств

Солдат-срочник Александр Татаренко сбежал из военной части в Уссурийске после вымогательств и избиений сослуживцами и пропал. Его нашли живым спустя два месяца. Об этой истории сообщает Telegram-канал Mash.

По словам 19-летнего парня, двое сослуживцев обвинили его в том, что он плохо работает, «сильно обнаглел», применили в его отношении физическую силу и «поставили на деньги» — срочник должен был каждому из них заплатить по 12,5 тысячи рублей. Татаренко рассказал, что обращался в военную полицию, однако его заявление не приняли. Тогда солдат решил сбежать из воинской части. Александр отправился за закладкой с наркотиками, но не стал их употреблять, а сдался полиции.

Молодого человека отпустили, чтобы он вернулся в воинскую часть, однако он не стал этого делать, так как, по его словам, «потерял смысл жизни», и отправился под мост в Уссурийске, где провел около десяти дней. Александр даже отправил родственникам прощальное письмо. Под мостом его обнаружили строители-мигранты и забрали к себе. Молодой человек остался у них, даже работал.

Сейчас Александр дома, с родителями. Он полностью признает свою вину за все сделанное, но хочет спасти других сослуживцев, которых в воинской части избивают, как избивали его.

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