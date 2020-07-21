Российского военного осудили за окончившийся комой спарринг с солдатом

В Санкт-Петербурге 224-й Гарнизонный военный суд приговорил к двум годам условного срока военнослужащего, устроившего спарринг, который закончился комой солдата-срочника. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает «Север.Реалии».

По данным издания, в сентябре 2019 года в воинской части № 3526 Ленинградской области между офицером Никитой Чербой и солдатом Владиславом Орловым состоялся так называемый спарринг-испытание. После которого солдат потерял сознание и впал в кому. Знакомые потерпевшего утверждали, что у молодого человека был конфликт с офицером.

По словам матери солдата, сын не мог толком объяснить, как он лишился сознания. Расходились и показания сослуживцев. Одни говорили, что он якобы бежал и упал, вторые твердили, что после спарринга солдат сел на ящики и уже потом впал в кому. При этом все военнослужащие части отказались проходить полиграф. Врачи диагностировали у Орлова закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, и кому 1-й степени.

Сам потерпевший заявил, что не доволен приговором и жалеет офицера. У них хорошие отношения и он не понимает за что осудили Чербу. Солдат утверждает, что сам напросился на спарринг и потерял сознание уже после того, как поединок завершился.

По решению военного суда Никиту Чербу признали виновным по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»).

Происшествия в дислоцирующейся в поселке Лебяжье воинской части 3526 уже случались. 6 октября 2009 года сообщалось, что военнослужащий срочной службы самовольно покинул расположение части.

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