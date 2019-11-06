Рядовой Шамсутдинов рассказал о сильном избиении при задержании

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восьмерых сослуживцев в одной из воинских частей Забайкалья, рассказал, что его избили при задержании. Об этом «Интерфаксу» сообщил его отец Салим Шамсутдинов.

Военнослужащий признался, что чуть не умер при избиении. При этом он отметил, что сдался добровольно.

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В настоящий момент солдат находится в СИЗО. Отец арестованного заявил, что его сын не ощущает давления со стороны следствия и не жалуется на условия содержания в изоляторе. «В камере все новое, аккуратное, их там четыре человека. Сын сказал, что кормят в СИЗО в десятки раз лучше, чем кормили в части», — добавил Салим.

Мужчина также рассказал, что после инцидента Рамиль никак внешне не изменился: «такой же спокойный, рассудительный, улыбнулся». «Изменилось то, как он на меня смотрит, у него взгляд не юноши, а тяжелый взгляд, мужской, как будто в душу смотрит», — уточнил отец солдата.

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Ранее 6 ноября стали известны детали допроса Рамиля Шамсутдинова. В частности, рядовой признался, что офицеры пообещали «опустить» его, и тогда он принял решение расстрелять сослуживцев. «Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют», — отметил подозреваемый.

Позже в министерстве обороны слова рядового об угрозе насилия назвали ложью. Там подчеркнули, что распространенная информация — это «не первая попытка исказить реальную картину обстановки, предшествующую трагедии».

25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. Рядовой сразу сдался группе антитеррора и заявил, что не жалеет о содеянном. В Минобороны сообщили, что у Шамсутдинова мог произойти нервный срыв из-за личных проблем, не связанных со службой. В свою очередь, источник «Ленты.ру» рассказал, что солдат решился на преступление из-за издевательств старослужащих.

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