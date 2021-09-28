Появились данные о пропавшем из воинской части Свердловской области солдате

Пропавший в Свердловской области солдат прослужил два месяца, он призван из Тюмени

20-летний солдат, пропавший в лесу рядом с воинской частью в Свердловской области, был призван в армию два месяца назад. Об этом сообщает E1.ru.

Молодого человека призвали из Тюмени, родом он из села Бердюжье Тюменской области. Он служил в ракетных войсках стратегического назначения два месяца — в Тагильском ракетном соединении. Подразделение проводило учения возле поселка Басьяновский.

Распространена ориентировка на пропавшего срочника — разыскивается Иван Катлинских 2001 года рождения.

Центральный военный округ заявил, что солдат мог заблудиться. Найден автомат Калашникова. Пропажу военного обнаружили утром 28 сентября.