В результате поисковой операции пропавший в Свердловской области солдат найден мертвым. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в администрации региона.

По его словам, тело найдено, причины смерти предстоит установить экспертам. Поисковая операция прекращена, на место происшествия выдвинулись следователи и криминалисты.

Солдат попытался залезть на опору ЛЭП и получил удар током, сообщил Центральный военный округ, передает РИА Новости.

Пропавший солдат — Иван Катлинских 2001 года рождения был призван из Тюмени. Он два месяца служил в ракетных войсках стратегического назначения два месяца — в Тагильском ракетном соединении.