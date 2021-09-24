Пьяный россиянин забыл на улице четырехмесячного ребенка

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина оставил на улице без присмотра четырехмесячного ребенка

В Санкт-Петербурге пьяный отчим вернулся с прогулки один, забыв на улице четырехмесячного ребенка. Об этом сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

В Кировском районе Петербурга случайная прохожая сообщила в полицию, что на детской площадке лежит пьяный мужчина рядом с детской коляской. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили после прибытия только коляску с оставленным без присмотра младенцем.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего оказалось, что 46-летний отчим ушел гулять с ребенком, а вернулся домой уже без него. Врачи осмотрели ребенка и передали его 34-летней матери. После проверки мужчину привлекут к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Петушинском районе Владимирской области пропали трое детей. По данным регионального управления МВД, пропали мальчики в возрасте от восьми до 13 лет.