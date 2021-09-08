Россиянка обругала нашедших ее потерявшегося и голодного сына людей

В Челябинске мать обругала людей, которые нашли ее замерзшего и голодного сына

В Челябинске женщина обругала неравнодушных местных жителей, которые нашли и привезли ей ее потерявшегося сына. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

На одной из улиц Челябинска прохожие заметили пятилетнего малыша, который гулял без верхней одежды и просил у людей покушать. Неравнодушные местные жители решили помочь замерзающему малышу и выяснить, где он живет.

Решившие помочь люди привезли ребенка домой, однако его мать начала их ругать.

По данным Telegram-канала, в семье потерявшегося мальчика еще четыре ребенка. Родители часто употребляют алкоголь, а также дерутся ночами. Соседи семьи отметили, что сотрудники органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних периодически приходят к ним, однако никаких действий не предпринимают.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пьяный мужчина пытался задушить восьмилетнего мальчика, занимаясь его воспитанием. От полученных увечий ребенок потерял сознание.