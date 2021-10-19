Соседка рассказала о матери убитой девятилетней россиянки

Соседка убитой под Вологдой девочки: ее мать пила, а дети были предоставлены сами себе

Убитая девятилетняя школьница из Вологды, которую заманила к себе состоящая на учете в психоневрологическом диспансере местная жительница, росла в неблагополучной семье. Об этом рассказала соседка девочки Екатерина Соколова. Ее слова во вторник, 19 октября, приводит «Газета.Ru».

По словам женщины, в семье погибшей россиянки были проблемы, а дети — «предоставлены сами себе».

«Соседи говорили, что не раз видели, как в квартиру (семьи убитой девочки — прим. «Ленты.ру») приезжали сотрудники из органов опеки», — сообщила Соколова и отметила, что мать девочки пила, нигде не работала и могла пропасть на несколько дней.

Она также предположила, что женщина могла заниматься проституцией. Детей при этом «кормили почти всем домом», поскольку они почти все время были одни.

У погибшей школьницы есть старший брат, который сейчас «должен быть в шестом классе». Он присматривал за сестрой и пытался заработать деньги, «останавливая свадьбы и попрошайничая», уточнила соседка.

Девятилетняя девочка пропала в Вологде 16 октября. Через два дня — 18 октября — стало известно, что ее нашли мертвой. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Задержанная по подозрению в совершении преступления 40-летняя женщина находится в психиатрической больнице города Беломорска в Карелии. Отмечалось, что задержанная находится в тяжелом состоянии.