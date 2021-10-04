Россиянка бросила сына посреди дороги и заставила идти пешком шесть километров

В Екатеринбурге мать высадила сына из машины и заставила идти шесть километров

В Екатеринбурге мать высадила своего восьмилетнего сына из машины и заставила его идти шесть километров пешком вдоль дороги. Его заметил проезжавший мимо мужчина, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Мальчик рассказал, что мать высадила его посреди дороги из-за того, что узнала о его неудачах в спорте. Женщина объяснила ему, как добраться домой, и уехала. По словам ребенка, мать часто бьет их с братом, поэтому ему показалось, что дойти до дома одному будет лучше, чем ехать с ней в одной машине. За мальчиком позднее приехал его отец.

«По данному факту сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 13 проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и причины, из-за которых несовершеннолетний оказался в опасной ситуации», — сообщила пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу изданию E1.RU.

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