Старшеклассники сломали позвоночник восьмилетнему ребенку в российской школе

В школе №1 Новосибирска старшеклассники сломали позвоночник восьмилетнему ребенку. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По утверждению родителя ребенка, ЧП произошло во время перемены. Ученика на протяжении 20 минут «таскали, пинали, заламывали руки». Когда ребенок попытался убежать, его догнали и продолжили издевательства. При этом учителя не вмешивались в происходящее. В результате пострадавший попал в травмпункт, где у него диагностировали перелом в грудном отделе позвоночника.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и личности нападавших. Также этим инцидентом заинтересовался следственный комитет по региону, а также прокуратора.

В феврале на Сахалине воспитанники школы-интерната «Радуга» избили одноклассницу и выставили ее босиком и без куртки на мороз. Девочку в одних носках обнаружила местная жительница, которая проезжала мимо на машине. Подросток рассказала своей спасительнице, что одноклассники повалили ее на пол, били ногами, в том числе и по лицу, а затем выгнали на улицу. Когда местная жительница отвезла девочку в больницу, воспитатели интерната попытались забрать ее обратно. Однако врачи не отпустили пациентку из-за тяжелых травм.