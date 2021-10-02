12-летняя россиянка вышла из школы и пропала

В Ставропольском крае правоохранители начали поиски 12-летней россиянки, которая вышла из школы, но домой не вернулась. Об этом пишет РЕН ТВ.

Девочка пропала вечером в городе Михайловске Ставропольского края. «Рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы темные, длинные. Одета: черная куртка, черные джинсы, черный рюкзак, белые кроссовки», — сообщили в полиции.

Правоохранители просят всех, кто может знать о местонахождении пропавшей, сообщить в ОМВД «Шпаковский» или по телефону 112.

Ранее в Липецке волонтеры и более 30 сотрудников полиции начали поиски семилетнего мальчика, который не вернулся домой после школы. Пропавший ребенок был одет в черную куртку с оранжевым капюшоном, шапку со смайликом оранжевого цвета и темно-синие школьные брюки. С собой у него был темный рюкзак и мешок со сменной обувью черного цвета.