4-летняя девочка загадочно исчезла из палатки во время семейного отпуска

4-летняя девочка исчезла при загадочных обстоятельствах в Австралии во время семейного отпуска — поиски ведутся третий день. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в туристическом кемпинге в 50 километрах от города Карнарвон на западе страны. По данным издания, Клео Смит (Cleo Smith) пропала в ночь на 16 октября — последний раз ее видели спящей в палатке в 01:30. Однако когда ее родители проснулись в шесть утра, ребенок уже исчез.

Отмечается, что девочка пропала вместе со своим спальным мешком. На ней была надета розовая пижама с сине-желтым рисунком.

Полиция организовала масштабную поисково-спасательную операцию — часть людей обыскивали береговую линию, другие опрашивали местных жителей. Также в радиусе тысячи километров от кемпинга были развешаны плакаты с фотографией пропавшей. Кроме того, к расследованию присоединилась команда детективов и судмедэкспертов из Перта. Сотрудники правоохранительных органов не отрицают версию с похищением ребенка.

«Прошло более 24 часов с тех пор, как я в последний раз видела блеск в глазах моей маленькой дочки! Пожалуйста, помогите мне найти ее», — написала мать девочки на своей странице в Facebook.

Ранее в октябре 8-летний мальчик пропал во время семейного отпуска в кемпинге у водопада Фернхук в 400 километрах к юго-востоку от Перта, Австралия. Предполагается, что ребенок решил самостоятельно сплавиться по реке — по словам родных, он не раз говорил, что хочет покататься на лодке в одиночку. Мальчика объявили пропавшим без вести — в его поиске задействованы более 60 волонтеров.