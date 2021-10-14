8-летний мальчик исчез при загадочных обстоятельствах во время семейного отпуска

В Австралии 8-летний ребенок пропал без вести во время семейного путешествия

В Австралии четвертый день ведутся поиски 8-летнего мальчика, загадочно пропавшего во время семейного путешествия. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, семья проводила отпуск в кемпинге у водопада Фернхук в 400 километрах к юго-востоку от Перта. Предполагается, что ребенок решил самостоятельно сплавиться по реке — по словам родных, он не раз говорил, что хочет покататься на лодке в одиночку. Через некоторое время после исчезновения отец мальчика обнаружил его свитер под камнем.

Ребенка объявили пропавшим без вести. В поисковой операции задействованы 60 добровольцев Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, обстоятельства исчезновения по-прежнему остаются неизвестными.

В настоящий момент поиски приостановлены, полиция сосредоточилась на обследовании дна реки с помощью специальной роботизированной камеры.

Ранее в сентябре ребенок из России умер при невыясненных обстоятельствах во время отдыха с семьей в Турции. Так, через несколько дней после прилета в Анталью у четырехлетнего мальчика начало ухудшаться самочувствие: появились тошнота и слабость. Несмотря на экстренную госпитализацию и усилия врачей, ребенок скончался.