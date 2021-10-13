Раскрыта причина смерти загадочно исчезнувшей во время путешествия американки

Коронер: пропавшую во время поездки с возлюбленным американку Габби Петито задушили

Американские правоохранительные органы раскрыли причину смерти блогерши, загадочно исчезнувшей во время путешествия с возлюбленным. Об этом сообщает BBC News.

Как постановил коронер штата Вайоминг, США, Брент Блю (Brent Blue), смерть 22-летней Габби Петито (Gabby Petito) была насильственной — тело туристки со следами удушения находилось в кемпинге на протяжении нескольких недель. Подробности заключения судмедэкспертов не раскрываются.

Отмечается, что ее партнер Брайан Лондри (Brian Laundrie), который является фигурантом дела, пропал без вести в середине сентября.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что жительница Лонг-Айленда Габриэль Петито и ее молодой человек Брайан Лондри отправилась в автомобильное путешествие по Соединенным Штатам на фургоне. Вскоре поступила информация, что девушка исчезла — по словам ее матери, последний раз путешественница выходила на связь в национальном парке Гранд-Титон в штате Вайоминг 23 или 24 августа.

Спустя почти месяц полиция нашла тело девушки в районе кемпинга Spread Creek, расположенного в национальном лесу Бриджер-Титон на восточной границе национального парка Гранд-Титон.