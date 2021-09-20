Найдено тело пропавшей при загадочных обстоятельствах американки

Американские правоохранительные органы предполагают, что нашли на территории популярного среди туристов кемпинга тело пропавшей при загадочных обстоятельствах 22-летней путешественницы. Об этом сообщает The New York Times.

«Ранее сегодня были обнаружены человеческие останки, совпадающие с описанием Габриэль Петито (Gabrielle Petito)», — заявил представитель ФБР в штате Вайоминг Чарльз Джонс (Charles Jones).

По его словам, медицинская экспертиза не окончена, в связи с чем говорить со стопроцентной уверенностью о том, что останки принадлежат пропавшей девушке, пока рано. Причины смерти пока также не установлены.

Уточняется, что тело было найдено в районе кемпинга Spread Creek, расположенного в национальном лесу Бриджер-Титон на восточной границе национального парка Гранд-Титон в штате Вайоминг, откуда девушка последний раз связывалась с матерью 30 августа.

Ранее в сентябре стало известно, что Петито пропала во второй половине августа во время автомобильной поездки с 23-летним женихом Брайаном Лондри. Из путешествия в родную Флориду молодой человек вернулся один, на вопросы о месте нахождения девушки отвечать отказался, а позже исчез сам.