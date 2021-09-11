Пропавшая россиянка более двух недель выживала в сибирской тайге

В Иркутской области нашли живой пропавшую более двух недель назад туристку из Москвы

В Иркутской области нашли живой пропавшую более двух недель назад туристку из Москвы Наталью Наумову. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Россиянка вмести и ее супруг отправились в поход в горы в сибирскую тайгу. Во время сплава их катамаран переворачивался и ломался, в последующем ее супруг скончался предположительно, из-за обострения заболевания. Женщина пыталась выжить и самостоятельно покинуть труднодоступный участок тайги.

«Жительница Москвы, пытавшаяся с мужем на катамаране сплавиться по горной реке, обнаружена охотниками и рыболовами. Мужчины случайно встретили ее у берега», — говорится в сообщении.

Сестра пропавшей Натальи Наумовой обратилась с заявлением о ее розыске 29 августа. Она сообщила оперативникам, что женщина отправилась со своим супругом Алексеем в поход из города Слюдянки на пик Черского и перестала выходить на связь.

Ранее стало известно, что двое российских туристов пропали во время путешествия на яхте по Атлантическому океану. Их дочь сообщила, что ее родители отплыли на своем судне от острова Гран-Канария и направлялись в сторону острова Мадейра — пара планировала дойти до Гибралтарского пролива за две недели.