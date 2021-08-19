Семья с питомцем отправилась в популярное ущелье и погибла по странным причинам

В штате Калифорния, в Низкогорных лесах Сьерра-Невады найдены останки семьи из трех человек вместе с их питомцем. Об этом сообщает Fox News.

Так, тела Джона Герриша (John Gerrish), Эллен Чанг (Ellen Chung) и их годовалой дочери Миджу (Miju) обнаружили во вторник, 17 августа, недалеко от Ущелья дьявола (Devil’s Gulch), популярного среди туристов места, где не ловит сотовая связь.

В полиции заявили, что семья погибла при «странных» и невыясненных обстоятельствах, в связи с чем начато дополнительное расследование.

«Тот факт, что рядом с телами мы нашли их мертвую собаку, делает этот случай крайне нетипичным для нашей практики», — отметила пресс-секретарь шерифа Кристи Митчелл (Kristie Mitchell).

По предварительным данным, путешественники могли погибнуть от угарного газа.

Ранее в августе в горах неподалеку от французско-испанской границы нашли тело пропавшей британской туристки. Поиски девушки продолжались несколько недель — в июле спасательная группа нашла фрагмент ее черепа.