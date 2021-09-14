Девушка отправилась в путешествие со своим парнем и исчезла

Туристка в США поехала в автомобильное путешествие с парнем и исчезла

В США 22-летняя туристка отправилась в автомобильное путешествие по стране со своим парнем и исчезла при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает NBC News.

Так, жительница Лонг-Айленда Габриэль Петито и ее молодой человек Брайан Лондри собирались проехать через Соединенные Штаты на фургоне.

Последний раз путешественница выходила на связь в национальном парке Гранд-Титон в штате Вайоминг. По словам ее матери, девушка звонила по FaceTime 23 или 24 августа. Спустя пять дней, 30 августа, ей пришло текстовое сообщение — однако женщина не уверена, действительно ли его отправила ее дочь.

В настоящий момент полиция начала расследование обстоятельств исчезновения пары.

Как рассказал отец пропавшей, ситуация с происшествием похожа на «утопление с завязанными сзади руками». «Вы не можете описать это. Вы ничего не можете сделать. Вы ничего не можете контролировать», — сказал он.

Ранее в августе супружеская пара из Москвы бесследно исчезла во время похода на пик Черского в Иркутской области. 29-летняя Наталья Наумова и 46-летний Алексей Наумов отправились в поход из города Слюдянки утром 8 августа. С заявлением о пропаже обратилась сестра женщины.