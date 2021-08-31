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Супруги из Москвы бесследно исчезли во время похода в горы

В Иркутской области двое туристов из Москвы пропали во время похода в горы
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Алексей и Наталья Наумовы
Алексей и Наталья Наумовы
Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области

В Иркутской области двое туристов из Москвы бесследно исчезли во время похода на пик Черского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Так, супружеская пара из Москвы, 29-летняя Наталья Наумова и 46-летний Алексей Наумов, отправились в поход из города Слюдянки утром 8 августа.

С заявлением о пропаже обратилась сестра женщины. В настоящий момент полиция проводит разыскные мероприятия по установлению местонахождения путешественников.

Отмечается, что с собой у них был надувной катамаран — супруги планировали сплавиться на нем по реке Утулик и выйти в город Байкальск.

Ранее в августе на Камчатке двое российских туристов сорвались вниз с вулкана Ключевская Сопка. Одним из погибших был депутат горсовета Железногорска Красноярского края Андрей Закалин. Вторым погибшим оказался 35-летний Александр Филяев. Россияне находились на вулкане, оступились при спуске с ледника и упали со склона.

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