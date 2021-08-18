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Депутат из российского региона погиб на Камчатке

На Камчатке погибли двое россиян, один из которых был депутатом из Красноярского края
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Фото: Pixabay

На Камчатке двое российских туристов сорвались вниз с вулкана Ключевская Сопка, сообщает МЧС по Камчатскому краю.

Одним из погибших был депутат горсовета Железногорска Красноярского края Андрей Закалин. «Погиб. Нам всем кажется, что мы будем жить вечно. Что сухие сводки спасателей не про нас. Увы», — сообщил вице-спикер Заксобрания региона Алексей Кулеш в своем Telegram-канале.

По данным МЧС, сорвавшиеся мужчины путешествовали вместе с зарегистрированной группой туристов, в состав которой входили 12 человек. Вторым погибшем оказался 35-летний Александр Филяев. Россияне находились на вулкане, оступились при спуске с ледника и упали со склона.

12 августа вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро», на борту которого находились туристы, потерпел крушение. Он упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Восьмерым из них удалось спастись, остальные восемь, включая командира экипажа и единственного ребенка на борту, погибли.

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