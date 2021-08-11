Пожилую россиянку насмерть сбил мотоциклист в Турции

В турецком городе Аланья мотоциклист сбил насмерть 81-летнюю гражданку России, которая пыталась перейти дорогу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генконсульства России в Анталье.

Правоохранительные органы проводят расследование по факту гибели пожилой женщины. Водитель мотоцикла задержан полицией.

«Генконсульство находится на связи с родственниками погибшей. Им оказывается необходимая консульская помощь», — добавили в российской дипмиссии.

Ранее в августе в Анталье перевернулся автобус с российскими туристами. В результате четверо человек погибли, еще 16 получили травмы разной степени тяжести. Уточняется, что транспортное средство врезалось в ограждение и вылетело на встречную полосу на развязке D-400.

