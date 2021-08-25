Найдено тело одного из пропавших при сходе селей в Дагестане туристов

В Дагестане обнаружили тело туриста из Санкт-Петербурга, пропавшего после схода селей

В Дагестане спасатели нашли тело 37-летнего туриста из Санкт-Петербурга, которого унесло в реку после схода селевых потоков. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану.

По данным ведомства, тело одного из пропавших обнаружили в ходе поисково-спасательных мероприятий в четырех километрах от Карадахской теснины. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее, 24 августа, туристическая группа из 30 человек пострадала в результате мощного ливня с градом и схода селей. Часть людей спасли, однако двое пропали без вести. Также в реку унесло два автомобиля с тремя людьми внутри.