Установлена предполагаемая убийца девочки в Вологде

Следователи установили подозреваемую в убийстве девятилетней девочки в Вологде. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, женщина 1981 года рождения встретила ребенка на улице 16 октября. Она познакомилась с девочкой и привела ее в свою квартиру, где убила ее, а затем скрылась с места преступления, покинув регион.

Местонахождение предполагаемой убийцы установлено на территории Карелии, ее доставляют в следственные органы для допроса. Сотрудники областного управления следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что девятилетняя девочка, которая пропала в Вологде 16 октября, найдена мертвой. Известно, что школьница ушла из дома 16 октября, однако искать ее начали с полудня 17 октября. Более суток мать девочки думала, что ребенок находится у бабушки. По информации ТАСС, семья состоит на учете как неблагополучная, женщина одна воспитывает двоих детей — мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения.