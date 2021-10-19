Жители Вологды рассказали об убийце девятилетней девочки

Жители Вологды сообщили, что неоднократно жаловались в полицию из-за поведения предполагаемой убийцы местной девочки. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По словам соседей, женщина часто вела себя неадекватно, следила за чужими детьми на детской площадке, некоторых пыталась увести из школы.

«Наши старшие дети вместе учились в классе. Эта женщина больная на голову, у неё есть справка. Она хотела на той неделе увезти моих детей из садика. Заявление в полицию написано. Я снова позвонила в полицию и все рассказала», — сообщила одна из местных жительниц.

Другая соседка рассказала, что подозреваемую в убийстве давно лишили родительских прав. Известно также, что задержанная состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Накануне следователи установили подозреваемую в убийстве девятилетней девочки в Вологде. Местонахождение предполагаемой убийцы установлено на территории Карелии, ее доставили в следственные органы для допроса. Сотрудники областного управления следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что девочка, которая пропала в Вологде 16 октября, найдена мертвой. Известно, что школьница ушла из дома 16 октября, однако искать ее начали с полудня 17 октября. Более суток мать девочки думала, что ребенок находится у бабушки.