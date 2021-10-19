Появилось видео из квартиры родителей убитой девятилетней россиянки

В сети появилось видео из квартиры родителей девятилетней девочки, которую нашли мертвой в Вологде. Кадры публикует телеканал РЕН ТВ.

На опубликованном видео отец девочки сидит на кресле и держится за голову. Мужчина рассказывает, что о смерти дочки семья узнала по телефону. Он также отвечает на вопрос автора видео об убийце ребенка и заявляет, что не знал ее и ничего о ней не слышал.

О том, что пропавший в Вологде 16 октября ребенок найден мертвым, стало известно вечером в понедельник, 18 октября. Девочку стали искать только с полудня 17 октября. Более суток ее мать думала, что ребенок находится у бабушки.

Следователи установили, что предполагаемая убийца девочки — россиянка 1981 года рождения. Она встретила ее на улице 16 октября и познакомилась с ней. После женщина привела ее в свою квартиру, где убила. Подозреваемая скрылась с места преступления, покинув регион — ее обнаружили на территории Карелии.