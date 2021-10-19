Стало известно о семье убитой девятилетней россиянки

Убитая в Вологде девятилетняя девочка росла в неблагополучной семье. Ее родители уклонялись от исполнения своих обязанностей. Об этом написала на своей странице во «ВКонтакте» уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Смирнова.

Она отметила, что в семье есть еще один ребенок, ранее его изъяли органы опеки. По мнению омбудсмена, к случившемуся могло привести ненадлежащее исполнение родительских прав. Также Смирнова указала на недостаточную работу субъектов профилактики с семьей убитой девочки.

18 октября сообщалось, что пропавшую девятилетнюю девочку нашли мертвой. Школьница ушла из дома 16 октября, однако искать ее начали лишь с полудня 17 октября. Более суток мать думала, что ребенок находится у бабушки. Отмечалось, что семья состоит на учете как неблагополучная, мать одна занималась воспитанием двоих детей — мальчика 2007 года рождения и девочки 2012 года рождения.

В тот же день следователи установили подозреваемую в убийстве. Женщина 1981 года рождения встретила ребенка на улице 16 октября, познакомилась с девочкой и привела в свою квартиру, где убила ее, а затем скрылась с места преступления.