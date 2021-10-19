Полиция нашла пропавших в Красноярском крае 11-летних девочек

Пропавшие на севере Красноярского края 11-летние девочки найдены спящими в подъезде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«Нашлись. Спали в подъезде», — заявили в ведомстве.

По информации МВД, 18 октября жительница села Дудинки Красноярского края сообщила в полицию о пропаже ее 11-летней падчерицы. Правоохранители выяснили, что девочка могла остаться ночевать у близкой подруги, однако последняя также не вернулась домой. На поиски школьниц был ориентирован весь личный состав уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные.

Ранее сообщалось, что девочка, которая пропала в Вологде 16 октября, найдена мертвой. Известно, что она ушла из дома 16 октября, однако искать ее начали с полудня 17 октября. Более суток мать девочки думала, что ребенок находится у бабушки.