Следствие усомнилось во вменяемости подозреваемой в убийстве девочки из Вологды

Следствие сомневается во вменяемости подозреваемой в убийстве девятилетней девочки в Вологде и назначило ей психиатрическую экспертизу для определения психического состояния. Об этом в среду, 20 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Вологодской области.

Подозреваемая в убийстве была задержана на территории республики Карелия и доставлена в Вологду, где ее допросило следствие. В ходе допроса женщина сказала, что убила ребенка на почве «возникших неприязненных отношений».

У следователя вызвали сомнение ее психическое состояние и вменяемость. Потому задержанной была назначена судебная психиатрическая экспертиза. Также в ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По данной статье ей грозит до 20 лет лишения свободы.

18 октября сообщалось, что пропавшая двумя днями ранее школьница найдена мертвой. По предварительной версии, неизвестная в Вологде встретила на улице девятилетнюю девочку, привела ее в свою квартиру, где жестоко убила. После этого преступница скрылась из Вологодской области.

Параллельно поиску убийцы следователи возбудили сразу два уголовных дела по халатности — по факту халатности сотрудников органов системы профилактики, и по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности») против матери девочки, которая не уделяла внимания ребенку. Она сообщила о пропаже дочери лишь на следующий день.