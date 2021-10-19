Знакомая убитой в Вологде девочки описала ее характер

Знакомая семьи убитой в Вологде девятилетней девочки Екатерина Сисенова описала ее характер и рассказала, что погибшая была дружелюбной и общительной и всегда здоровалась. Об этом сообщает «Газета.ру».

По словам Сисеновой, девочка часто гуляла с ребятами во дворе, в том числе и с ее старшими детьми, с мамой она видела ее только 1 сентября во втором классе на линейке. Тогда девочка выглядела нарядно и была с букетом цветов.

Женщина добавила, что ребенок никогда не жаловался на мать или обстановку в семье. «Нет, по этому поводу она молчала. Может, боялась, что кто-то пожалуется, и она может получить. Насколько я знаю, вызывали не один раз полицию, но результата ноль», — заключила она.

Ранее сообщалось, что убитая девочка росла в неблагополучной семье. Как рассказала одна из соседок, мать школьницы пила, нигде не работала и могла пропасть на несколько дней. По ее словам, в квартиру неоднократно приезжали сотрудники опеки.

Девятилетняя жительница Вологды пропала 16 октября, через два дня, 18 числа, стало известно, что нашли ее тело. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»). Подозреваемой оказалась 40-летняя женщина, которая сбежала на поезде из Вологды, однако в дороге ее психическое состояние ухудшилось. Сейчас она находится в психиатрической больнице города Беломорск в Карелии, решается вопрос об ее возвращении. Известно, то она находится в тяжелом состоянии.