Дядя убитой девятилетней россиянки рассказал о поисках ребенка

Дядя убитой в Вологде девочки сообщил, что сам искал ее тело по моргам

Дядя погибшей в Вологде девятилетней девочки рассказал, что до того, как ему позвонили из полиции, он сам искал тело ребенка по моргам. Его слова приводит РЕН ТВ.

В какой-то момент ему позвонил участковый и мужчина отправился к дому, где девочку нашли мертвой.

Когда матери убитой девятилетней россиянки сообщили о ее смерти, она заплакала. «Я позвонил бабушке, сказал сестре. Она заплакала», — заявил родственник погибшей.

18 октября сообщалось, что пропавшую девятилетнюю девочку нашли мертвой. Школьница ушла из дома 16 октября, однако искать ее начали лишь с полудня 17 октября. Более суток мать думала, что ребенок находится у бабушки. Отмечалось, что семья состоит на учете как неблагополучная, мать одна занималась воспитанием двоих детей — мальчика 2007 года рождения и девочки 2012 года рождения.

В тот же день следователи установили подозреваемую в убийстве. Женщина 1981 года рождения встретила ребенка на улице 16 октября, познакомилась с девочкой и привела в свою квартиру, где убила ее, а затем скрылась с места преступления.