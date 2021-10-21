Подозреваемая раскрыла свою версию убийства 9-летней девочки в Вологде

Подозреваемая в убийстве 9-летней девочки заявила, что оставила ее с алкоголиками и ушла

В суде Вологды подозреваемая в убийстве 9-летней девочки 40-летняя Ульяна Ланская рассказала журналистам свою версию произошедшего. Видео публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как женщина в стеклянной клетке, отвечая на вопрос, зачем она убила ребенка, сказала, что она ушла из квартиры. По ее словам, также ушла другая девочка, а ее подруга осталась вместе с находившимися там мужчинами-алкоголиками, которые снимали у Ланской квартиру.

Ранее 21 октября сообщалось, что суд арестовал Ланскую по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 18 декабря. Слушания проходили в закрытом режиме.

На допросе она призналась в преступлении, заявив, что убила ребенка «на почве возникших неприязненных отношений». Ей назначено проведение судебной психиатрической экспертизы для установления степени вменяемости на момент совершения убийства.

16 октября женщина встретила на улице незнакомую девочку, заманила к себе в квартиру и там жестоко убила. Обвиняемую задержали в Карелии и доставили в Вологду.

Во время поиска убийцы в Следственном комитете (СК) возбудили сразу два уголовных дела — по факту халатности сотрудников органов системы профилактики и по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности») против матери девочки, которая не уделяла внимания ребенку. Женщина сообщила о пропаже дочери лишь на следующий день.