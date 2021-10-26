Бывшая жена убитого в Москве банкира Яхонтова встречалась с ним перед смертью

РЕН ТВ: экс-жена банкира Яхонтова, убитого вместе с семьей в Москве, не знала об угрозах

Бывшая жена убитого вместе с семьей в Москве банкира Михаила Яхонтова Елена рассказала, что встречалась с бывшим мужем незадолго до его смерти. По ее словам, которые приводит РЕН ТВ, она не знала о поступавших банкиру угрозах — он не жаловался ей, был спокоен и не проявлял никаких опасений.

Издание отмечает, что Яхонтов мог получать угрозы, так как после отбытия шестилетнего срока остался должен кредиторам более 19 миллиардов рублей. Из них 12,5 миллиарда с банкира требовали физические лица.

Ранее сообщалось, что Яхонтов недавно освободился и объявил себя банкротом. По данным Telegram-канала «112», его нынешняя супруга Антонина Носырева была предпринимательницей в сфере автомобильного бизнеса. Тела банкира, его жены и восьмилетнего сына обнаружила 26 октября дочь со своим другом, приехав в элитный дом на Мосфильмовской улице в Москве.

В 2016 году Яхонтова судили за вывод денег из «Смоленского банка» и его преднамеренное банкротство. Следователи посчитали, что топ-менеджеры столичного филиала кредитной организации, в числе которых был Яхонтов, занимались выводом денег за границу. По мнению правоохранителей, на счета подконтрольных иностранных компаний ушло свыше 600 миллионов рублей.

Яхонтов, по разным оценкам, был должен от двух до восьми миллиардов рублей.