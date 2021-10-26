Обнаруживший тело банкира Яхонтова в Москве рассказал о случившемся

Свидетель рассказал, как обнаружил мертвым банкира Михаила Яхонтова из «Смоленского банка» у него дома — в другой комнате были тела жены и сына убитого. Видео во вторник, 26 октября, появилось в Telegram-канале РЕН ТВ.

Рассказчик — друг дочери убитого банкира. По его словам, вместе с девушкой он планировал навестить бывшего топ-менеджера «Смоленского банка». Однако на звонок в домофон им никто не ответил.

Тогда молодые люди сначала позвонили соседке, а затем самостоятельно открыли дверь в квартиру. В коридоре они увидели тело банкира, а трупы его жены и сына нашли в одной из комнат. Семья не выходила на связь с 24 октября.

При этом свидетель подчеркнул, что Яхонтов был неконфликтным человеком, и признался, что не знает о причинах случившегося.

Ранее во вторник, 26 октября, сообщалось, что в жилом доме на Мосфильмовской улице найдены убитыми трое человек: мужчина, женщина и несовершеннолетний ребенок.

Возбуждено уголовное дело, на место преступления прибыл руководитель московского управления Следственного комитета (СК) Андрей Стрижов, работают следователи и криминалисты.