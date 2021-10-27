В Москве объявлена в розыск машина с предполагаемыми убийцами семьи банкира

В Москве полиция разослала ориентировки по розыску автомобиля Solaris белого цвета, на котором могли скрыться предполагаемые убийцы банкира Михаила Яхонтова и его семьи, чьи тела были найдены в квартире элитного дома на Мосфильмовской улице во вторник, 26 октября. Об этом сообщает Baza.

Машина объявлена в розыск после того, как ее зафиксировали камеры видеонаблюдения рядом с домом, где было совершено тройное убийство, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Семья банкира не выходила на связь с 24 октября, обеспокоенные родственники взяли ключи у домработницы и нашли погибших. Тело Яхонтова лежало в коридоре у двери, голова его была накрыта подушкой. У его жены имелись ножевые ранения, а у их восьмилетнего сына была сломана шея. СКР возбудил уголовное дело.

В 2016 году Яхонтова судили за вывод денег из «Смоленского банка» и преднамеренное банкротство. Он был осужден на шесть лет заключения и недавно освободился.

У него, по разным оценкам, долги на сумму от 2 до 19 миллиардов рублей.