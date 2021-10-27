Московский суд арестовал подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова

Кунцевский суд Москвы заочно принял решение об аресте подозреваемого в убийстве Михаила Яхонтова, бывшего топ-менеджера «Смоленского банка», его жены и ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал заочный арест в отношении Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова, его супруги и их малолетнего сына», — сообщили в суде.

Об аресте ходатайствовало следствие. По данным правоохранителей, подозреваемого задержали в Белоруссии, куда он уехал после совершения убийства.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция разослала ориентировки по розыску автомобиля Solaris белого цвета, на котором могли скрыться предполагаемые убийцы. По предварительным данным, в преступлении подозревают бывшего партнера погибшего банкира. Его задержали в столице вечером 27 октября.

Тела семьи Яхонтова нашли в квартире на Мосфильмовской улице 26 октября. Их обнаружили дочь банкира и ее молодой человек. Отмечалось, что семья не выходила на связь с 24 октября.

Убийство Яхонтова может быть связано с уголовным делом о преднамеренном банкротстве «Смоленского банка», в котором он фигурировал в 2016 году. Тогда следователи посчитали, что топ-менеджеры столичного филиала кредитной организации, в числе которых был Яхонтов, занимались выводом денег за границу. Речь идет о сумме свыше 600 миллионов рублей.