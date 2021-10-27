Экс-главу Раменского района присяжные признали невиновным в убийстве любовницы

Экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова присяжные признали невиновным в убийстве любовницы Евгении Исаенковой. Об этом в среду, 27 октября, сообщает Telegram-канал 112.

Как сообщает Telegram-канал, на процессе после вердикта Кулаков и его родные заплакали, когда пять из шести присяжных посчитали его невиновным. Судья Диана Алмаева приказала освободить экс-чиновника прямо в зале суда.

В этот же день ранее Андрей Кулаков обратился к присяжным с просьбой об оправдании. Экс-чиновник признал, что у него были совместные планы на проживание с любовницей, но в ее убийстве он невиновен. Кроме того, он попросил прощения у своей семьи. Со слов российского чиновника, отношения с любовницей — единственное, в чем он виноват.

По версии следствия, в ночь на 2 мая 2019 года Кулаков убил Евгению Исаенкову, которая была заместителем председателя районной общественной палаты. Она сидела за рулем своего Mercedes, припаркованного в лесу. Рядом с ней на пассажирском сиденье находился Кулаков. Во время ссоры чиновник ударил ее кулаком в лицо, перетащил на заднее сиденье и задушил, после чего скрылся с места преступления.

После этого Кулаков решил скрыться за пределами России. Он удалил всю переписку с Исаенковой и сложил с себя полномочия главы района. Последним действием он и привлек к себе внимание правоохранителей.