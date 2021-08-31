Российский чиновник заявил о своей невиновности в убийстве любовницы

Экс-глава Раменского района будет настаивать на оправдании по делу об убийстве любовницы

В Подольском городском суде по делу об убийстве любовницы обвиняемый в преступлении бывший глава Раменского района Андрей Кулаков заявил о своей невиновности. Об этом сообщает «МК».

В беседе с журналистами экс-чиновник сказал, что будет добиваться полного оправдания.

На кадрах Кулаков говорит, что семья и жена его поддерживают, но обсуждать личные вопросы он не будет. По его словам, проверка на полиграфе выдала неоднозначные показания, потому что он находился в шоковом состоянии, поэтому не знал как реагировать на вопрос о его причастности к убийству любовницы. Кулаков говорит, что у него есть алиби.

Подсудимый выглядит уверенным и бодрым, несмотря на два года, проведенных в СИЗО.

На заседание суда 31 августа не явились из-за болезни трое из десяти присяжных, поэтому слушания были перенесены на 6 сентября.

По версии следствия, в ночь на 2 мая 2019 года Кулаков убил Евгению Исаенкову, которая была заместителем председателя районной общественной палаты. Она сидела за рулем своего Mercedes, припаркованного в лесу. Рядом с ней на пассажирском сиденье находился Кулаков. Во время ссоры чиновник ударил ее кулаком в лицо, перетащил на заднее сиденье и задушил, после чего скрылся с места преступления.

По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, Исаенкова и Кулаков состояли в любовной связи в течение шести лет. В тот вечер Кулаков назначил свидание Исаенковой; при встрече она в очередной раз потребовала, чтобы чиновник ушел от жены. Кулаков отказался, они поссорились, ссора закончилась убийством.

По данным собеседника издания, совершив преступление, Кулаков решил скрыться за пределами России. Он удалил всю переписку с Исаенковой и сложил с себя полномочия главы района. Последним действием он и привлек к себе внимание правоохранителей.

